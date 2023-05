Allerta Meteo Emilia-Romagna: domani forti temporali, codice arancione per le piene dei fiumi

MeteoWeb

Allerta meteo arancione per la giornata di domani, sabato 13 maggio, in Bassa Romagna. L’Agenzia regionale di Protezione civile e Arpae Emilia-Romagna hanno diramato una nuova allerta meteo per criticità idraulica che interessa il territorio della Bassa Romagna. Nella giornata di sabato 13 maggio “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, che potranno generare allagamenti nelle zone di pianura, localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili e nuovi innalzamenti dei livelli idrometrici, più significativi nei bacini collinari del settore centro-orientale della regione interessati dalle elevate cumulate di precipitazione dei giorni precedenti. Le criticità idraulica e idrogeologica arancione previste nel bolognese, forlivese, ferrarese e ravennate si riferiscono alle numerose vulnerabilità ancora in atto sui territori interessati,” si legge nel bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: