Allerta Meteo Emilia-Romagna: criticità arancione, rovesci e temporali in arrivo

MeteoWeb

Nella giornata di Martedì 2 Maggio “una perturbazione apporterà precipitazioni diffuse sulla regione che risulteranno elevate e localmente anche a carattere di rovescio o temporale sul settore centro-orientale“: sulla base delle previsioni Arpae, la Protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta meteo codice arancione per “piene dei fiumi, frane e piene dei corsi minori, vento“, valida dalla mezzanotte del 2 maggio fino alla mezzanotte del 3 maggio.

“Si potranno generare diffusi fenomeni franosi, ruscellamento lungo i versanti e innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 2 sul settore centro-orientale e soglia 1 sul settore centro-occidentale. Sono previsti anche rinforzi di ventilazione da nord /est fino a burrasca moderata ( 62-74 Km/h) sulle aree di crinale appenninico centro-occidentali,” si legge nel bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: