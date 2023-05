Allerta Meteo Emilia-Romagna: temporali sui rilievi e sulle pianure centro-occidentali

MeteoWeb

L’allerta meteo resta gialla per la Romagna colpita dall’alluvione, nel nuovo avviso di 24 ore diffuso dalla Protezione civile regionale per la giornata di domani, martedì 30 maggio. Domani “permangono condizioni leggermente instabili per afflusso di aria fresca in quota. Non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sui rilievi e sulle pianure centro-occidentali, con possibili effetti associati occasionali. Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati, in progressiva decrescita e da possibili problemi di tenuta arginale. Nelle zone collinari centro-orientali della regione permangono condizioni favorevoli all’evoluzione dei dissesti innescatesi nelle ultime settimane“.

