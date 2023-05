Allerta Meteo Emilia-Romagna: fiumi osservati speciali, criticità rossa fino a domani

MeteoWeb

Rimane critica la situazione dei fiumi in Emilia–Romagna: “Per mercoledì 3 e giovedì 4 maggio non si prevedono fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Per mercoledì 3, si prevedono livelli idrometrici superiori alle soglie 3 e prossimi ai massimi storici nei tratti vallivi di Idice, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone e Montone. Nei tratti vallivi di Secchia, Panaro, Reno, Samoggia e Quaderna si prevedono livelli idrometrici superiori alle soglie 2,” si legge nella nuova allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni Arpae. Per giovedì 4 maggio “si prevede l’esaurimento delle piene nei tratti montani e il progressivo rientro al di sotto delle soglie 3 dei livelli idrometrici nei tratti vallivi dei corsi d’acqua interessati dalle piene. Il codice rosso è riferito alle numerose criticità idrauliche e danni in atto nella pianura centro-orientale. Nelle zone montane/collinari centro-orientali sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti. Il codice arancione nelle zone montane e collinari centro-orientali è riferito alle numerose criticità idrogeologiche e danni in atto“.

L’avviso è valido dalle 12 di oggi, 3 maggio, fino alle 00:00 del 5 maggio.

