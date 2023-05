Allerta Meteo Emilia-Romagna: possibili forti temporali, codice giallo anche domani

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per criticità idraulica e idrogeologica anche per domani in Emilia-Romagna, nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Ravenna. Per domani “si prevede la possibilità di temporali pomeridiani sparsi e di breve durata, localmente anche di forte intensità, più probabili sul settore orientale e lungo gli Appennini, con possibili effetti associati occasionali. Permangono condizioni di criticità idraulica localizzate nella pianura bolognese (Budrio, Molinella e Medicina), ravennate e forlivese, per la difficoltà dello smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua che gravano sul reticolo secondario di bonifica. Le arginature del reticolo principale e secondario potrebbero presentare delle criticità a causa dei ripristini ancora in corso. Nelle zone collinari centro-orientali della regione permangono condizioni favorevoli all’evoluzione dei dissesti innescatisi nelle ultime settimane“.

