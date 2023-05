Allerta Meteo Emilia-Romagna: la criticità passa da arancione a gialla

MeteoWeb

Si attenua l’allerta per il maltempo in Emilia-Romagna: dopo che ieri l’allerta meteo rossa era diventata arancione, oggi la Protezione civile l’ha declassata da arancione a gialla. Oggi si prevedono “locali e sporadici rovesci pomeridiani in Appennino, ad evoluzione diurna. Si prevede il progressivo rientro al di sotto delle soglie 1 dei livelli idrometrici lungo tutti i tratti arginati dei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione interessati dalle piene. Il codice giallo nelle zone di pianura centro-orientale è riferito alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio. Non si escludono localizzati fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili del settore collinare centro orientale a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti,” si legge nel bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: