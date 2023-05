Allerta Meteo in Emilia Romagna per piene dei fiumi e frane

MeteoWeb

Nuova allerta meteo per piene dei fiumi e frane in Emilia Romagna. Per la giornata di martedì 9 maggio, nelle zone collinari del settore centro-orientale della regione sono possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili. I livelli idrometrici nei corsi d’acqua si prevedono in lento esaurimento, al di sotto di tutte le soglie; tuttavia, il codice giallo nelle zone di pianura centro-orientale è riferito alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio.

Si segnala, inoltre, che sul settore centro-occidentale dal pomeriggio-sera potranno verificarsi rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, mentre nella notte l’arrivo di una perturbazione da Ovest porterà piogge diffuse.

Allerta gialla per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; per frane e piene dei corsi minori nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini.

L’allerta meteo, valida per tutta la giornata di martedì 9 maggio 2023, prevede:

Allerta Gialla per criticità idraulica sulle zone B1, C2 e D1 (bassa collina e pianura romagnola, pianura bolognese e ferrarese);

Allerta Gialla per criticità idrogeologica sulle zone A1 e A2, C1 e C2, E1 e E2 (montagna e alta collina romagnola, montagna e collina bolognese, montagna e collina emiliana centrale).

Nelle successive 48 ore, la tendenza è all’intensificazione dei fenomeni meteo.