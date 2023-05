Allerta Meteo Emilia-Romagna: anche domani criticità rossa nelle zone alluvionate

MeteoWeb

Rimane attiva anche per venerdì 26 maggio l’allerta meteo rossa, diramata da Arpae e Protezione civile, nelle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna: pianura bolognese, costa e pianura romagnola. Per oggi “non sono previste precipitazioni sul territorio regionale.

Tuttavia le precipitazioni a carattere temporalesco attese nella giornata di giovedì 25 maggio sulla dorsale appenninica, potranno determinare incrementi rapidi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con propagazione ed interessamento dei tratti arginati di pianura nelle prime ore della mattina di domani venerdì 26 maggio. Pertanto, permangono condizioni di criticità idraulica rossa nella pianura bolognese, ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato ancora da livelli idrici elevati,” si legge nel bollettino. “Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono ancora condizioni di saturazione dei suoli favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento e colamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: