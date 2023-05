Allerta Meteo Emilia-Romagna: rovesci e temporali, domani codice giallo

MeteoWeb

Nuova allerta meteo, codice giallo, emessa dall’Agenzia regionale di Protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna, per criticità idraulica e idrogeologica per domani giovedì 1 giugno. Nella giornata di domani “saranno possibili locali e brevi rovesci o temporali ad evoluzione diurna, più probabili in Appennino, con possibili effetti associati occasionali,” si legge nel bollettino. “Nelle zone collinari centro-orientali della regione permangono condizioni favorevoli all’evoluzione dei dissesti innescatisi nelle ultime settimane.

“Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati, in progressiva decrescita e da possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale,” conclude il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: