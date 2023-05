Allerta Meteo Lazio: piogge e temporali dal pomeriggio e per 24-36 ore

MeteoWeb

A seguito dell’Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale, dal pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. È quanto si legge in una nota pubblicata sul sito del Comune di Roma. Il Centro Funzionale Regionale ha valutato sulle Zone di Allerta della Regione: Allerta gialla per criticità idrogeologica/idrogeologica per temporali sulle Zone di Allerta: F (Bacini Costieri Sud). E Allerta gialla per criticità idrogeologica/idrogeologica per temporali sulle Zone di Allerta B (Bacino Medio Tevere), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud) il 16 maggio.