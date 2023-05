Allerta Meteo Lombardia: rovesci e temporali nelle prossime ore, codice giallo anche a Milano

MeteoWeb

Allerta Meteo gialla per rischio temporali in Lombardia. Dal pomeriggio di oggi 30 maggio è previsto il possibile innesco di rovesci o temporali sparsi sui rilievi Alpini e Prealpini, dalle zone orientali, in estensione verso Ovest o Sud-Ovest; parzialmente potranno essere interessate anche le zone di Alta Pianura (fascia pedemontana): lo riporta Regione Lombardia nell’avviso pubblicato alle 13:08. Fenomeni meno probabili potranno raggiungere le zone di pianura meridionali (specie quelle orientali). In tarda serata previsti ulteriori fenomeni convettivi in particolare sui settori prealpini occidentali, con precipitazioni persistenti anche nelle prime ore di domani 31 maggio. Vento in rinforzo da Nord-Est in pianura con valori di raffica fino a 40 km/h, localmente con picchi intorno a 50 km/h sul Garda e sulla pianura centro-orientale.

Nella mattinata di domani 31 maggio previsti ancora rovesci o deboli temporali isolati, più probabili sulle zone Prealpine centrali e occidentali; non è escluso nelle prime ore un interessamento parziale delle zone Alpine occidentali e di Alta Pianura. Dal pomeriggio attesa nuova instabilità, con rovesci o temporali spasi su Zone Prealpine e isolate su Zone Alpine; fenomeni in possibile estensione alle zone di Alta Pianura, specie quelle centro-orientali. Dalla serata fenomeni in generale attenuazione ed esaurimento eccetto qualche residuo fenomeno sui settori prealpini. Ventilazione in rinforzo da Est sulle zone di Bassa Pianura e su Appennino dalla mattinata fino al tardo pomeriggio, con raffiche massime di 50 km/h. Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattina di domani 31 maggio gli scenari previsionali aggiornati e l’eventuale emissione di codici di allerta per la seconda parte della giornata.

Per il pomeriggio di oggi, martedì 30 maggio, si prevede un’estensione anche sull’area di Milano di precipitazioni a carattere di rovescio o temporalesco, per questo il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per possibili temporali a partire dalle ore 16. L’allerta proseguirà fino alla mattinata di domani, mercoledì 31 maggio. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi

