Violenta ondata di maltempo in arrivo in Piemonte, “possibili piogge come in Emilia-Romagna”

MeteoWeb

“Ha ripreso vigore una nuova depressione alimentata prevalentemente da venti Est-Sud/Est che sta entrando nella Pianura Padana e quindi darà i suoi maggiori effetti nelle prossime 24/48 ore proprio sul Piemonte. Darà luogo a delle precipitazioni. Potrebbero essere nell’ordine di grandezza di quelle che hanno interessato l’Emilia-Romagna“: ad affermarlo, in considerazione dell’ondata di maltempo prevista nel fine settimana, il geologo e climatologo Massimiliano Fazzini, ospite ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti.

Da oggi e nel fine settimana è previsto “maltempo diffuso“, “con precipitazioni moderate estese, localmente forti sul settore occidentale“, secondo l’ultimo aggiornamento di Arpa Piemonte. Da oggi “il progressivo approfondimento della saccatura sul Mediterraneo occidentale, incrementerà il flusso umido e mite sud-orientale in quota e orientale sulla Pianura Padana, provocando precipitazioni diffuse, localmente forti sul settore occidentale della regione, con una quota neve in progressivo aumento nel fine settimana“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: