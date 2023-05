Allerta Meteo Marche: criticità arancione fino alla mezzanotte di domani

MeteoWeb

La Protezione civile delle Marche ha prolungato l’allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di domani nella parte centrosettentrionale della regione per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico. Nella parte meridionale invece l’allerta resta gialla. La decisione è stata presa in considerazione delle previsioni meteo che per domani danno precipitazioni diffuse e continue con medie areali moderate (tra i 20 ed i 60 mm) e picchi locali elevati (tra 60 e 100 mm).

