Allerta Meteo Napoli, prorogato l’allarme: parchi e spiagge chiusi anche martedì 2

Come ampiamente evidenziato nelle previsioni meteo dei giorni scorsi, a Napoli il maltempo continuerà anche domani, martedì 2 giugno. Il Comune ha prorogato l’allerta meteorologica di tipo “giallo” fino alle 20:00 di martedì 2 maggio. In città sono attese “precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente di moderata intensità“. Alla luce di questo scenario, il Comune ha deciso che i parchi cittadini resteranno chiusi. Resterà chiuso, inoltre, il Pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Nel bollettino meteo vengono dettagliati i fenomeni meteo attesi:

Fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento, fulminazioni, possibili grandinate e a caduta di rami o alberi;

Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale;

Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc);

Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pianterreno;

Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

