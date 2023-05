Allerta Meteo, nuovo ciclone Afro-Mediterraneo sull’Italia nel weekend: vento da uragano e un’altra enorme “valanga” di pioggia

MeteoWeb

L’Italia è in balia del maltempo senza sosta: mentre in Romagna si sta verificando un disastro per una delle alluvioni peggiori degli ultimi decenni con almeno 15 morti accertati al momento ma anche “un imprecisato numero di dispersi“, cresce l’allerta meteo per un nuovo ciclone Afro-Mediterraneo in arrivo nel weekend. La nuova tempesta provocherà maltempo estremo in tutt’Italia, già da venerdì 19 maggio.

Il nuovo ciclone arriva dal Maghreb e sarà accompagnato, come il precedente, da un’enorme nuvola di sabbia del deserto del Sahara che renderà giallastra l’atmosfera in tutt’Italia per tre giorni, scaricando molta polvere desertica al suolo durante le precipitazioni. Persino la neve, copiosa, in arrivo sulle Alpi, si tingerà di giallo.

Allerta Meteo, la traiettoria del nuovo ciclone Afro-Mediterraneo in arrivo sull'Italia nel weekend

Nelle prossime ore si alzerà un impetuoso vento di scirocco all’estremo Sud. Nel corso della giornata di venerdì, lo scirocco si intensificherà in tutta la Sicilia, in Calabria e nel basso Tirreno, toccando raffiche impetuose di oltre 100km/h tra la Sicilia e il Canale di Sicilia dove le isole (Malta, Lampedusa, Linosa e Pantelleria) saranno letteralmente flagellate da vento estremo e mareggiate.

Allerta Meteo, in Sicilia impetuosi venti di scirocco già Venerdì 19 Maggio: le mappe

Il ciclone nel primo pomeriggio di venerdì si troverà esattamente sulla Tunisia centro/meridionale e sul Golfo di Gabès, da dove risalirà nelle ore successive il Canale di Sicilia avvicinandosi all’Italia:

Già nella notte tra venerdì e sabato 20 maggio, il ciclone si sarà spostato sul Canale di Sicilia, ancora nel settore più meridionale e quindi il più lontano dall’Italia, ma sempre più vicino al nostro Paese e comunque già in grado di provocare i primi fenomeni di maltempo intenso, oltre al forte vento di cui abbiamo già visto le mappe sopra, anche in termini di precipitazioni:

Nel pomeriggio/sera di venerdì, infatti, avremo i primi forti temporali in Sardegna e Sicilia, mentre inizierà a diluviare in Piemonte, la Regione più colpita dal maltempo del weekend, e il cielo sarà coperto di nubi in tutt’Italia. Intanto in questa fase l’Algeria sarà flagellata da pesantissime alluvioni che provocheranno vere e proprie alluvioni nel settore settentrionale, dove la catena montuosa dell’Atlante farà da sbarramento alle correnti cicloniche provenienti dal Mediterraneo determinando piogge torrenziali:

Sabato 20 maggio il ciclone si sposterà sull’Italia, esattamente tra Sicilia e Sardegna, alimentando maltempo estremo in tutto il Paese. Avremo forti temporali in Sicilia e, nel corso della giornata, in risalita sulla Calabria jonica, con piogge torrenziali e violenti nubifragi in queste aree del Sud. Pioverà in tutto il presto del Paese, ma la Regione più colpita in assoluto sarà il Piemonte dove le correnti sud/orientali addenseranno precipitazioni da “stau” che diventeranno eccezionali, con oltre 300–350mm di pioggia nel cuneese e tantissima neve sulle Alpi oltre i 2.000 metri di altitudine.

Il maltempo proseguirà in modo molto violento nelle stesse zone anche domenica 21 maggio. E anche per la prossima settimana le prospettive sono di maltempo ininterrotto. Piogge, localmente intense, ogni giorno, tutti i giorni, in tutt’Italia:

