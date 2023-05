Allerta Meteo Piemonte: persiste forte maltempo su Torinese e Cuneese | MAPPE e DETTAGLI

MeteoWeb

Nelle prossime ore il minimo che convoglia intense correnti sciroccali in quota e nordorientali nei bassi strati si muoverà lentamente verso Est sulla Sicilia, mentre un nuovo minimo in quota si formerà a ridosso del Portogallo. Sul Piemonte continuerà a persistere l’intenso flusso umido da Est-Sud/Est in quota e da Nord/Est nei bassi strati atmosferici, determinando precipitazioni intense e persistenti su zone montane e pedemontane alpine occidentali e sudoccidentali con valori anche molto forti tra Torinese e Cuneese. La quota neve sarà in graduale aumento fino a 2300-2400 metri in serata.

“Permane allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico sui settori occidentali e sudoccidentali della regione. Fino al pomeriggio di domani precipitazioni forti o molto forti sulla fascia pedemontana di Torinese e Cuneese,” si legge nel nuovo bollettino diramato da Arpa Piemonte. “Tempo perturbato con precipitazioni forti o molto forti sulle zone pedemontane occidentali, deboli sul settore sudorientale e moderati altrove. Progressiva attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio di domani, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio“.

