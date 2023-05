Allerta Meteo Piemonte: oggi rovesci sparsi e locali temporali, soprattutto a Sud del Po

MeteoWeb

“Instabilità residua oggi pomeriggio con rovesci sparsi e locali temporali, perlopiù a Sud del Po. Stabile e soleggiato domani, con netto rialzo delle temperature“: Arpa Piemonte ha previsto per le prossime ore un’allerta meteo codice giallo, in particolare per il Sud/Ovest della regione. Prevista “nuova debole instabilità sabato, in particolare a ridosso dei rilievi“.

