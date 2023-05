Allerta Meteo Piemonte: forte maltempo in tutta la regione da oggi pomeriggio fino a domani

MeteoWeb

“Marcata instabilità dal pomeriggio odierno su tutta la regione, con temporali più forti sulle zone pianeggianti e meridionali, a cui potranno essere associati grandine, fulmini e raffiche di vento. I temporali proseguiranno nella notte fino al mattino di domani, in successivo esaurimento“: Arpa Piemonte ha diramato un’allerta meteo codice giallo, in considerazione della situazione attesa nelle prossime ore. Prevista anche “debole instabilità anche per giovedì a ridosso dei rilievi e sulla parte sud della regione“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: