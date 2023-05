Allerta Meteo Piemonte: forti temporali oggi tra Verbano, Biellese, Vercellese e Novarese

MeteoWeb

“Oggi rovesci moderati sui settori montani e pedemontani, altrove precipitazioni deboli in intensificazione, anche a carattere temporalesco con picchi forti sul Piemonte orientale, in particolare tra Verbano, Biellese, Vercellese e Novarese“: è quanto prevede il bollettino di vigilanza meteorologica emesso questa mattina da Arpa regionale. Domani attesa “attenuazione in mattinata, nuova ripresa nel pomeriggio con fenomeni sparsi, localmente moderati. Giovedì rovesci e temporali sparsi, localmente moderati“.

