Allerta Meteo Piemonte: codice arancione sull’asta del Po nel tratto cuneese e torinese

Una vasta area di bassa pressione sul Mediterraneo centro-occidentale presenta due minimi, uno che staziona sulle coste del Portogallo e l’altro posizionato sulla Sicilia e che convoglia masse d’aria caldo-umide sul Piemonte. Venti di scirocco in quota e flussi orientali nei bassi strati determinano precipitazioni diffuse su zone montane e pedemontane alpine, con valori localmente forti o molto forti nelle vallate di Torinese e Cuneese, e deboli sparse altrove. Dal primo pomeriggio la circolazione depressionaria si sposterà gradualmente dalla Sicilia verso il mar Egeo, favorendo la risalita dei valori di pressione sul Piemonte e un miglioramento delle condizioni, con parziali schiarite e precipitazioni in generale esaurimento, ad eccezione di possibili rovesci sparsi.

Arpa Piemonte ha quindi diramato una nuova allerta meteo prevedendo “criticità moderata sull’asta del Po nel tratto cuneese e torinese. Graduale attenuazione delle precipitazioni dal pomeriggio con esaurimento nella notte“. Atteso tempo in miglioramento “con precipitazioni, deboli o moderate, su zone pedemontane alpine, in graduale esaurimento, e rovesci isolati altrove. Debole instabilità attesa per la giornata di domani con rovesci sparsi, più consistenti sul settore sudoccidentale“.

