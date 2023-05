Allerta Meteo Puglia: codice giallo per temporali

MeteoWeb

Prosegue la fase di maltempo anche in Puglia, caratterizzata da pioggia e vento, anche di forte intensità. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale. In particolare, tra oggi e domani, un profondo vortice in risalita dal Nord Africa porterà piogge e venti anche forti al Sud. Per quanto riguarda la Puglia, la circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, dovrebbe allentare la presa favorendo un miglioramento nella serata di oggi.

A causa del maltempo previsto per oggi sul Salento e dell’avviso di allerta meteo gialla diramato dalla Protezione civile pugliese, il Comune di Lecce, per il rischio di caduta alberi, ha disposto la chiusura della villa comunale, del parco Galateo, del Campo Montefusco e del cimitero comunale.

