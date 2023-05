Allerta Meteo Puglia: rischio temporali fino a sera

MeteoWeb

Dalle 13 fino alle 20 di oggi, domenica 28 maggio, è prevista un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico per temporali su parte della Puglia. In particolare, sono interessati i bacini del Lato e del Lenne, il basso Ofanto e il Sub-Appennino Dauno. la Puglia Centrale Bradanica. Previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.