Allerta Meteo, Comune Ravenna: “attesa forte ondata di maltempo”, domani si valuta la chiusura delle scuole

MeteoWeb

Domani mattina “verranno definite eventuali chiusure di scuole e servizi per martedì e mercoledì e ne verrà data tempestiva comunicazione”. E’ quanto segnala, in una nota, il Comune di Ravenna alla luce delle previsioni meteorologiche che, argomenta, parlano di una “ondata di forte maltempo prevista dalla notte tra lunedì e martedì” con “piogge e vento particolarmente intensi”. Per questo, puntualizza ancora l’Amministrazione ravennate “da subito istituzioni e cittadini devono mettere in campo tutte le misure e i comportamenti necessari a non farsi trovare impreparati”.

A giudizio del Comune romagnolo, occorre “evitare il più possibile gli spostamenti non necessari; mettere oggetti o veicoli in sicurezza prima dell’emergenza, cioè assolutamente entro la serata di domani; prestare la massima attenzione ai livelli dei fiumi; stare lontani dalle zone allagabili e dalle spiagge non accedere agli argini e ai capanni; non accedere ai sottopassi se allagati e, in caso di allagamenti, non accedere a locali interrati e recarsi ai piani più alti”. Ad ogni modo, conclude il Comune di Ravenna, “istituzioni, forze dell’ordine e di Protezione Civile e volontari sono pronti a intervenire dove occorre, mettendo in atto tutte le possibili soluzioni. La collaborazione della popolazione nel seguire le indicazioni date è fondamentale”.