Allerta Meteo Sicilia: allarme rosso sul settore occidentale per piogge torrenziali e forte vento

MeteoWeb

Un ciclone Afro-Mediterraneo porterà maltempo estremo in Sicilia domani, lunedì 15 maggio. La Protezione Civile regionale ha emesso l’allerta meteo rossa per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per il settore occidentale dell’isola, allerta arancione per quello centrale e gialla per quello orientale. “Dalle prime ore di domani si prevedono: a) precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, specie nei settori occidentali, con cumulate anche rilevanti, rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e possibili grandinate; b) venti forti o di burrasca con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali in successiva rotazione dai quadranti meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino.

In particolare, si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati da elevati a puntualmente molto elevati, specie nella seconda parte della giornata; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti zone, fino a localmente moderati”. Previsti anche venti “tendenti a forti o di burrasca, dapprima dai quadranti orientali e successivamente da quelli meridionali, fino a burrasca forte e in rotazione dai quadranti settentrionali su Sicilia occidentale”. Per quanto riguarda i mari, “agitato, tendente a molto agitato, lo Stretto di Sicilia; molto mossi, tendenti ad agitati, lo Ionio e in serata, il Basso Tirreno”.