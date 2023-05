Allerta Meteo, violento ciclone sull’Italia: scuole chiuse domani 16 maggio, l’ELENCO aggiornato LIVE

MeteoWeb

Nelle prossime ore è prevista la formazione di un vortice di bassa pressione in prossimità della Sicilia capace di evolvere in un intenso ciclone mediterraneo in risalita, entro domani, verso il Tirreno centrale, raggiungendo il Centro Italia. In seguito il forte maltempo colpirà anche il Nord con fenomeni particolarmente insistenti in Emilia-Romagna. In considerazione delle allerte meteo, emesse e in arrivo, i sindaci delle zone interessate decideranno oggi la chiusura delle scuole, in particolare successivamente all’emissione, nel tardo pomeriggio, del nuovo avviso della Protezione Civile.

In questa pagina, di seguito, una volta emessi i provvedimenti ufficiali, pubblicheremo e aggiorneremo l’elenco, in tempo reale, dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, martedì 16 maggio.

Emilia-Romagna

Ravenna

Cervia (RA)

Faenza (RA)

