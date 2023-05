Allerta Meteo, Italia travolta dal maltempo: scuole chiuse mercoledì 17 maggio | ELENCO

MeteoWeb

La situazione meteo sull’Italia resta critica, con un elevato rischio di criticità dovuto all’insistenza di un ciclone Afro-Mediterraneo a ridosso della penisola. Il maltempo non mollerà la presa e nelle prossime ore insisterà su diverse regioni con temporali e vento forte. In considerazione delle allerte meteo, emesse e in arrivo, diversi sindaci hanno già deciso la chiusura delle scuole per la giornata di domani mercoledì 17 maggio 2023.

In questa pagina, di seguito, man mano che verranno pubblicati i provvedimenti ufficiali, aggiorneremo l’elenco, in tempo reale, dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, mercoledì 17 maggio.

Emilia-Romagna

Ravenna

Brisighella (RA)

Casola Valsenio (RA)

Castel Bolognese (RA)

Cervia (RA)

Faenza (RA)

Riolo Terme (RA)

Solarolo (RA)

Basilicata

Maratea (PZ)

