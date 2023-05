Allerta Meteo, la tempesta Minerva imperversa sull’Italia: “possibile ciclogenesi esplosiva”

MeteoWeb

La fase di maltempo che interessa il Paese dall’inizio di maggio non accenna ad attenuarsi e, stando alle proiezioni per le prossime settimane, proseguirà fino ai primi giorni di giugno. Oggi avremo un altro rapido peggioramento. Le intense correnti in quota scese ieri sul Nord Africa, oggi stanno risalendo velocemente verso l’Italia. “La saccatura in quota darà il suo naturale contributo alla diminuzione della pressione atmosferica sommandosi all’effetto di sottovento generato dai monti della Tunisia. Uno scenario piuttosto tipico per l’area ionica, ma anche la ricetta ideale per la formazione di minimi di pressione atmosferica molto profondi“: è quanto spiegano gli esperti del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale (CNMCA) dell’Aeronautica Militare, dedicando un approfondimento alla tempesta Minerva.

La caduta della pressione atmosferica, “che se dovesse eguagliare o superare i 24 hPa in 24 ore si configurerebbe come una ciclogenesi esplosiva, risalirà velocemente verso nord, dallo Ionio al Basso Tirreno e poi al medio Adriatico, attraversando praticamente tutto il centro-sud,” si legge nel focus pubblicato ieri.

Il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, nell’ambito del programma europeo Storm Naming, ha battezzato questa tempesta con il nome di Minerva, in coordinamento con i Paesi del gruppo del Mediterraneo Centrale.

“Sono attese piogge molto abbondanti e venti molto intensi,” sottolineano gli esperti dell’Aeronautica. La mappa in alto mostra gli accumuli di pioggia previsti dal modello del Centro Europeo per le Previsioni a Medio Termine (ECMWF) per le giornate di lunedì e martedì, ossia per le 48 ore in cui la tempesta interesserà direttamente il nostro territorio. I massimi, “tra 130 e 200mm si notano sulla Sicilia occidentale, sull’Emilia-Romagna e sulle coste del basso Tirreno, tra Campania, Basilicata Tirrenica e Calabria“.

A supportare la confidenza nell’evento, vi sono anche le previsioni degli indici sviluppati appositamente dall’ECMWF per valutare l’intensità di alcuni parametri atmosferici. Sono gli indici EFI (Extreme Forecast Index) e SOT (Shift of Tail), calcolati sulla distribuzione statistica della climatologia del modello ad alta risoluzione. Nelle mappe che seguono, “le linee continue nere e il colore rosso scuro indicano per la giornata di martedì 16 maggio quantità di precipitazioni e intensità del vento che superano il 99° percentile della distribuzione statistica, un segnale piuttosto chiaro di eventi intensi e con frequenza di occorrenza molto bassa” (qui gli approfondimenti).

