Allerta Meteo Toscana: vento forte, pioggia e temporali fino a domani

MeteoWeb

Una perturbazione proveniente dall’Adriatico favorisce vento forte, pioggia e temporali che proseguiranno per la giornata di oggi e per la mattinata di domani. La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha prorogato l’allerta meteo gialla per rischio idraulico e idrogeologico fino alle 13 di mercoledì 3 mentre quella per vento avrà validità fino alla mezzanotte di oggi.

Nel pomeriggio di oggi e fino alle prime ore di domani le precipitazioni saranno insistenti, anche se di moderata intensità, su crinali appenninici e versanti emiliano-romagnoli in graduale attenuazione nel corso della giornata di domani. Piogge, rovesci e isolati temporali potranno verificarsi anche nel resto della regione. Per quanto riguarda il vento oggi soffierà forte da nord nord-est sui crinali appenninici e sulle zone centro-settentrionali esposte. Forti raffiche in particolare sulle pianure settentrionali allo sbocco delle vallate appenniniche. Domani vento sostenuto da nord-est su tutta la regione con raffiche in lenta attenuazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: