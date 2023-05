Allerta Meteo Trentino: precipitazioni diffuse e persistenti, torna la neve

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta meteo ordinaria (gialla), idrogeologica ed idraulica, valido dalle ore 7 di mercoledì 10 maggio alle ore 24 di giovedì 11 maggio su tutto il territorio provinciale. Una perturbazione atlantica interesserà le Alpi tra le prime ore di mercoledì e la sera di giovedì determinando precipitazioni a tratti diffuse e a tratti persistenti che, specie sui settori orientali, potranno risultare abbondanti. Entro giovedì sera sono attesi mediamente 30-60mm ma localmente, specie a est, potranno registrarsi accumuli superiori a 80mm. La quota neve tenderà a calare fino a 1800-2000 metri circa o localmente più in basso nelle valli più chiuse e meno ventilate. Sui passi, specie a est, potranno cadere 20-30cm di neve.

La probabilità di temporali è stimata bassa, anche se non del tutto esclusa specie durante le fasi più intense e mercoledì mattina. È possibile che, a partire da domani mattina (mercoledì 10 maggio 2023) si verifichino problemi dovuti a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide, anche a causa dell’imbibizione dei terreni dovuta alle piogge cadute nei giorni precedenti. Potrebbero verificarsi inoltre disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi.

La popolazione è invitata a: porre massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con automezzi, evitando di immettersi in aree che presentino condizioni anomale o di pericolo, evitando inoltre di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe ed ai versanti che possono subire smottamenti; verificare la situazione della propria abitazione in merito al rischio idraulico e idrogeologico, evitando di sostare nei piani interrati e piani terra; comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).