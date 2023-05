Allerta Meteo Umbria: ancora rovesci e forti temporali

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Umbria da oggi e per le successive 24-36 ore per le condizioni meteorologiche avverse. Nel dettaglio, nella Regione sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni meteorologici saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e possibili grandinate. Il Centro Funzionale della Protezione Civile dell’Umbria ha diramato un avviso che per Città di Castello e l’Altotevere prevede fino alla mezzanotte di mercoledì 17 maggio un’allerta gialla per frane, temporali e vento.