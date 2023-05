Allerta Meteo Venezia: domani vento forte

MeteoWeb

Allerta meteo a Venezia per la giornata di domani, martedì 16 maggio. “Il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha emesso un avviso di ‘attenzione’ per vento forte previsto lungo la costa e sulla pianura limitrofa dalle ore 24 di stanotte, 15 maggio, alle ore 24 di domani, 16 maggio“, comunica il Comune di Venezia in una nota.