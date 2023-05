Allerta rossa in Emilia Romagna, la Valle del Santerno trema ancora: l’appello dei sindaci

MeteoWeb

La Valle del Santerno (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice), nel Bolognese, torna a tremare con la nuova allerta rossa emessa per la giornata di domani dalla Protezione Civile. “Il grado di allarme sale ancora una volta al massimo livello e l’invito rivolto alla cittadinanza è sempre quello della grande responsabilità, attenzione al cospetto di un quadro di instabilità in evoluzione e di rispetto di quelle ordinanze che limitano accessi e percorrenze di diverse arterie stradali del territorio”, spiegano i sindaci Beatrice Poli, Mauro Ghini, Gabriele Meluzzi e Alberto Baldazzi.

“Il nostro pensiero – aggiungono – va al centinaio di persone sfollate che da tempo vivono una situazione di disagio logistico ed emotivo con la protratta permanenza fuori casa. Una situazione che non si avvicina minimamente ai canoni di normalità a causa di quelle inevitabili preoccupazioni che segnano l’andamento delle giornate. A loro, oltre alla garanzia di totale supporto e di sforzo massimo da mettere in campo per limitare le criticità, ci sentiamo di mandare il nostro sincero ringraziamento per l’encomiabile collaborazione e lo straordinario esempio di reazione al cospetto della probante difficoltà”.