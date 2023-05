Alluvione in Africa, piogge torrenziali e inondazioni colpiscono la Repubblica del Congo

MeteoWeb

Altri corpi senza vita sono stati recuperati in due villaggi nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, dove la scorsa settimana le inondazioni hanno ucciso più di 400 persone in uno dei disastri più mortali della storia recente del Paese. Alluvioni lampo hanno spazzato via intere case e seppellito i villaggi di Bushushu e Nyamukubi, entrambi nella provincia del Sud Kivu, in letame e detriti.

Gli operatori umanitari hanno trascorso giorni a recuperare corpi sommersi nel fango nel territorio di Kalehe, dove giovedì giorni di piogge torrenziali hanno innescato frane e causato il cedimento degli argini dei fiumi. “È un disastro umanitario senza precedenti“, ha affermato il portavoce del governo Patrick Muyaya.

Le vittime confermate sono poco più di 400, secondo quanto ha riferito il governatore del Sud Kivu Theo Ngwabidje Kasi, un dato più che raddoppiato rispetto a venerdì scorso.

La Croce Rossa congolese ha dichiarato che finora sono state seppellite 274 persone, tra cui 98 donne e 82 bambini. Oltre 8.800 persone sono state colpite dalle inondazioni, che hanno spazzato via case e scuole e danneggiato le strade.