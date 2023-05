Alluvione in bassa Romagna, vietato percorrere argini di canali e fiumi

MeteoWeb

Emessa ordinanza nei Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola e Lugo che proibisce di percorrere gli argini di canali e fiumi a piedi o con qualsiasi mezzo fino al termine dell’emergenza alluvione. I provvedimenti sono stati decisi per motivi di sicurezza, in quanto sono attualmente in corso verifiche sulla tenuta degli argini, mentre dalle colline stanno scendendo tuttora importanti quantità d’acqua.

Il divieto intende inoltre evitare possibili intralci ai soccorsi e ai lavori di ripristino in corso nelle zone più critiche. I trasgressori, oltre a mettere a repentaglio la propria incolumità, rischiano una sanzione da 250 a 1.500 euro.