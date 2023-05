Alluvione Emilia Romagna: 6 morti nel Ravennate, il bilancio sale a 15 vittime | LIVE

MeteoWeb

Si aggrava purtroppo il bilancio dell’alluvione in Emilia Romagna. Cinque vittime accertate e un disperso in provincia di Ravenna. È il bilancio provvisorio comunicato dalla Prefettura. Sale così a 15 il bilancio della disastrosa alluvione che ha sconvolto la regione. In particolare, a Castel Bolognese è stato trovato il cadavere di un uomo deceduto probabilmente ieri, che “si era chiuso in casa e sembra che non sia voluto andare via al sopraggiungere delle acque“. A S. Agata sul Santerno, ieri, sono stati trovati morti una donna, ancora in via di identificazione, e un uomo, deceduto all’interno della sua abitazione, mentre la moglie è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco. A Russi stamattina due persone conviventi sono state rinvenute morte in un’abitazione isolata, forse rimaste uccise sotto un frigorifero che stavano spostando. Si segnala anche un disperso a Bagnacavallo, località Boncellino, mentre è in salvo l’uomo che si riteneva deceduto all’interno di una autovettura non raggiungibile tra Castel Bolognese e Solarolo. Stamattina infatti la vettura è stata raggiunta ed è stato verificato che la stessa era vuota e che il proprietario era stato allontanato con successo ieri.

Il Ravennate è tra i territori più colpiti dall’alluvione. In considerazione dell’innalzamento dei livelli idrici dei canali consortili, il Comune di Ravenna dispone l’evacuazione dell’area che ha come confini a nord ovest il fiume Montone, il fiume Ronco e il confine comunale con Forlì. Sono quindi coinvolti dall’evacuazione gli abitati e le case sparse di San Pietro in Trento, Pilastro, Ragone, Roncalceci, Longana, Ghibullo, Filetto e Coccolia. Disposta anche “l’evacuazione totale della zona di Conventello nell’area delimitata dalla via Basilica, dai canali Fosso Vetro e Fosso Vecchio, dalla ferrovia Ferrara – Ravenna e dal canale Destra Reno Si ricorda che è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza“. “Per chi non dispone di luoghi dove ripararsi – si legge nell’avviso – è stato istituito come punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio: la palestra dell’Istituto tecnico industriale statale Nullo Baldini, Ravenna, via Marconi 2“.

A Casola Valsenio, i cittadini sono isolati, dopo che l’alluvione ha causato decine di frane rendendo praticamente impossibile entrare o uscire dal paese, che si trova sull’Appennino ravennate. Tanti casolani sono ancora senza connessione mobile e linea fissa. Presenti invece luce e gas, almeno in paese. Sono state evacuate tantissime persone, anche con l’uso dell’elicottero.

Soltanto nel comune di Modigliana (FC) si contano oltre 70 frane.

Ricognizione aerea dell'elicottero dei vigili del fuoco sulle zone alluvionate di Sant'Agata sul Santerno

Proseguono i soccorsi nella città di Forlì, specialmente nel Quartiere Romiti. Aperto un quarto centro di accoglienza in città. Si possono calcolare in circa 300-350 le persone che hanno usufruito dei centri di accoglienza del Comune per riposare nel corso dell’ultima notte.

Frana minaccia l’antico castello di Sorrivoli

L’antico castello di Sorrivoli, frazione di Roncofreddo, nel Cesenate, rischia di sparire. Parte del colle su cui sorge l’edificio è franato fino a lambire le fondamenta delle prime case e del borgo stesso. Più in generale la zona, così come molte altre dell’entroterra romagnolo, vive momenti terribili: decine di strade sono franate o collassate con altrettante famiglie che risultano isolate. Nonostante questo i residenti non si perdono d’animo: “stiamo cercando di darci una mano come meglio possiamo – dice all’AGI Marco, uno dei volontari -, cercando di aiutarci qui in paese e con gli altri che sono più a monte. Al momento il problema più grande che abbiamo è l’approvvigionamento di acqua, ormai interrotto da molte ore. A monte sono anche senza corrente“. Sette nuclei familiari sono isolati nei pressi di Sorrivoli: l’unico ponte di accesso alla loro zona è stato spazzato via dalla furia dell’alluvione.

Sono 880 i Vigili del Fuoco al lavoro in Emilia Romagna. “240 sono soccorritori acquatici, 20 fluviali, 65 esperti in prosciugamenti, 15 sommozzatori. 300 i mezzi operativi“, si legge sul profilo Twitter dei Vigili del Fuoco.

