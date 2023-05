Alluvione Emilia Romagna, Lepore: “120 episodi di frane solo sui colli bolognesi”

MeteoWeb

Sul territorio “abbiamo centinaia di frane. In questo momento per noi la priorità è la terra che si muove perché con la pioggia, il fango continua a scendere: abbiamo un centinaio di strade chiuse, alcuni ponti che sono crollati e tantissimi danni. Nel capoluogo la situazione è sotto controllo, a parte avere 120 episodi di frane solo sulle colline bolognesi“. Così, intervenendo su Sky, il sindaco di Bologna e della città metropolitana, Matteo Lepore, dopo l’alluvione che ha travolto l’Emilia Romagna. “Per il resto – argomenta – sulla parte di pianura e nel capoluogo la situazione è ritornata quasi alla normalità nonostante la pioggia. I livelli dei fiumi sono scesi, in particolare il torrente Ravone che è quello che ci ha dato maggiori preoccupazioni”.

Ad ogni modo, sottolinea Lepore, “rimangono diversi comuni sott’acqua come Budrio e Molinella nell’Imolese e ovviamente la parte della Romagna che è in estrema difficoltà con i miei colleghi che stanno continuando a fare ordinanze di evacuazione anche molto importanti”.

Dal Governo “mi aspetto aiuti, aiuti, aiuti. Noi insieme al Presidente Bonaccini chiediamo che ci sia un commissario. È importante che ci siamo poteri speciali. La Regione ha dichiarato questa mattina che i danni potrebbero esser tra i 5 e i 6 miliardi – argomenta ancora Lepore -: è difficile dare un numero preciso ma qui non parliamo di milioni, parliamo di miliardi. In una terra” come l’Emilia-Romagna, “che dal punto di vista industriale, agricolo e delle esportazioni è una delle aree più importanti d’Europa. Per cui – conclude Lepore – davvero questa è una situazione che riguarda tutto il Paese“.