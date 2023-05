Alluvione Emilia Romagna: 1250 interventi dei Vigili del Fuoco, a Conselice torna l’acqua corrente | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Continua il lavoro delle squadre dei Vigili del Fuoco tra le province di Ravenna, Bologna e Forlì Cesena colpite dall’alluvione in Emilia Romagna dei giorni scorsi. In tutto, i Vigili del Fuoco hanno realizzato 1250 interventi finora: oggi 200 uomini al lavoro. Sui territori di Bologna rimangono poche decine gli interventi ancora da effettuare dalle squadre. A Pianoro, mezzi movimento terra del Corpo nazionale sono ancora in azione per ripristinare viabilità in alcune strade interdette da frane, mentre nell’Imolese continuano le operazioni di prosciugamento di aree allagate e di assistenza alla popolazione.

A Bagnacavallo, nel Ravennate, esperti in topografia applicata al soccorso proseguono le attività utili a mappare le strade interdette per frana e le aree che presentano ancora criticità, come il punto di rottura dell’argine del fiume Lamone. In provincia di Forlì Cesena, mezzi per il movimento terra sono impegnati a Dovadola per il ripristino della viabilità su alcune strade di collegamento, mentre in questo momento a Modigliana sono in corso delle evacuazioni precauzionali, con elicottero Drago VF151, di 50 famiglie per il rischio di alcune frane a ridosso dell’abitato.

I Vigili del Fuoco assistono la popolazione a Villanova di Bagnacavallo

Alluvione Emilia Romagna, mappatura delle strade interdette a Bagnacavallo

A Conselice è tornata l’acqua corrente

A Conselice, nel Ravennate, le 10.000 persone che erano rimaste senz’acqua a causa dei danni al potabilizzatore, dal pomeriggio di oggi ne possono di nuovo usufruire. E mentre la falla sul Sillaro è stata arginata e viene costantemente monitorata, tecnici e operai sono al lavoro per bloccare definitivamente le fuoriuscite d’acqua. Allo stesso tempo le idrovore dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare via Nullo Baldini, per poterla riaprire.

I lavori di ripristino del potabilizzatore, fuori servizio a dopo l’allagamento causato dalla tracimazione del canale vicino, fa sapere l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, sono andati avanti tutta la notte. In campo le squadre di Hera assieme a Vigili del fuoco e Protezione Civile. Prima l’acqua tracimata è stata fatta defluire, poi sono state ripristinate le apparecchiature danneggiate. E nel frattempo, per fornire l’acqua alla popolazione, Hera ha portato sul territorio cinque autobotti più una per reintegro, e sono stati messi a disposizione 1.800 sacchetti da 5 litri di acqua potabile. L’Unione dei Comuni invita i cittadini a utilizzare solo i canali di informazione ufficiali (sito istituzionale del Comune e pagina Facebook) per avere notizie sulla situazione “in modo da evitare il proliferare di informazioni false o inesatte”.

Mensa della scuola Squadrani invasa dal fango a Forlì

Il fango e il rigurgito dalle fogne hanno invaso il piano interrato della scuola elementare Squadrani di Forlì, che va liberato e igienizzato e dunque la mensa non riaprirà prima di mercoledì. L’assessore comunale ai Lavori pubblici, Vittorio Cicognani, annuncia infatti che lunedì una ditta sarà al lavoro “per rimuovere il fango e i detriti“, e che gli interventi andranno avanti anche per buona parte di martedì. “Tutti i locali interessati dal rigurgito di fogna verranno igienizzati con l’utilizzo di monospazzola e attrezzatura adeguata”. Ma presumibilmente serviranno due passaggi “per rimuovere il fango ancora presente e pulire a fondo tavoli e sedie – aggiunge Cicognani – Per questo motivo, gli alunni dell’istituto potranno tornare a usufruire della mensa non prima di mercoledì”.

Alluvione Emilia Romagna, Lepore: “il terreno continua a franare”

“In questi giorni è molto importante lavorare insieme, Governo, Regione e Comuni. Ringrazio Giorgia Meloni e Stefano Bonaccini per l’impegno ad attivare stato di emergenza. Questo sarò molto importante per avere risorse da subito: si parla di un fondo 10 milioni di euro immediato per i Comuni nelle aree colpite che hanno bisogno per fare interventi già in queste ore, perché il terreno sta continuando a franare soprattutto sull’Appennino“. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, a margine della presentazione dei 43 progetti selezionati per il Bilancio partecipativo di Bologna. In pianura, “soprattutto nell’area di Molinella e nell’Imolese, bisogna lavorare per far sì che l’acqua lasci le aree agricole e mettere in sicurezza le strade“, ha aggiunto Lepore sottolineando come, con il cambiamento climatico, “è evidente che tutta la strategia della manutenzione e salvaguardia del territorio vada aggiornata”. Finita l’emergenza “occorrerà fare il punto tra Governo, Regione e Città metropolitana per migliorare la capacità di prevenire eventi come l’alluvione”, ha proseguito Lepore, annunciando che “come Città metropolitana stiamo chiudendo una procedura per un appalto quadro sulle manutenzioni. Si tratta di uno strumento nuovo – ha concluso – capiente, e siamo interessati a capire tutte le risorse che il Governo potrà mettere anche con fondi del PNRR”.

