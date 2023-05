Alluvione Emilia Romagna, il geologo Antolini: “riparare subito la viabilità minore dell’Appennino, si rischia lo spopolamento”

MeteoWeb

Paride Antolini, Presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna, ha parlato della viabilità sull’Appennino dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la regione, chiedendo interventi rapidi per evitare il rischio di spopolamento. “La viabilità minore del nostro Appennino ha in gran parte subito danni, strade comunali, strade vicinali, strade interpoderali, di privati, essenziali per l’accesso alle abitazioni e alle piccole frazioni. Se non si prevede la loro riparazione o ricostruzione è facile prevedere un ennesimo esodo dalla montagna“, afferma Parolini.

“La ricostruzione della viabilità in montagna diventa ora la priorità. Riparare o ricostruire tratti di strada può costare quanto un appartamento. Considerando che in molti casi l’età media è alta ed è quindi facile pensare che senza aiuti economici verrà scelta la soluzione del trasferimento in città”, ha concluso il geologo.