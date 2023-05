Alluvione Emilia Romagna: l’Ue attiva Copernicus per la mappatura satellitare di emergenza

MeteoWeb

“Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’Ue segue da vicattivato il servizio Copernicus in modalità di mappatura rapida. Fornisce mappe satellitari per aiutare le autorità italianeino la situazione ed è pienamente pronto ad aiutare. Sulla base di una richiesta di mappatura satellitare di emergenza ricevuta dalla Protezione Civile italiana per le alluvioni che hanno colpito la regione Emilia Romagna, l’Ercc della Commissione ha attivato il servizio Copernicus in modalità di mappatura rapida. Fornisce mappe satellitari per aiutare le autorità italiane”. Lo dichiara all’AGI un portavoce della Commissione europea che a nome dell’esecutivo di Bruxelles esprime “solidarietà a tutte le persone colpite dalle alluvioni”. “In questa fase – spiega – non abbiamo ricevuto una richiesta dalle autorità italiane per attivare il meccanismo di protezione civile dell’Ue in quanto tale”.