Alluvione Emilia Romagna, azienda agricola di Ronco devastata dal fango: “serve aiuto prima che si solidifichi” | FOTO

È tornato a splendere il sole in Emilia Romagna. Se da un lato è una buona notizia dopo le incessanti piogge che hanno provocato la devastante alluvione dei giorni scorsi, il bel tempo porta con sé anche degli effetti negativi. È corsa contro il tempo, infatti, per rimuovere le grandi quantità di fango dalle località colpite, prima che si solidifichi con il calore del sole, diventando molto più difficile da rimuovere. Un appello arriva da Forlì, in particolare dalla frazione di Ronco. Sui social, circolano le foto di un’azienda agricola invasa dal fango, con la richiesta di aiuto in favore di Virginia Mambelli, che sarebbe la proprietaria dell’azienda. Le immagini postate mostrano la situazione drammatica in cui versa l’azienda agricola, da qui la richiesta di aiuto e condivisione in favore della donna.

“Ciao a tutti, chiedo aiuto per una ragazza che ha un’azienda agricola al Ronco. Virginia Mambelli ha bisogno di aiuto per spalare del fango prima che si solidifichi ed è sola perché la zona del Ronco non è stata considerata per niente per avere aiuto. Per favore contattatela e se potete condividete”, è il testo di uno dei post sulla vicenda.