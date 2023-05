Alluvione in Emilia-Romagna: a Bagnacavallo situazione ancora critica, “limitate gli spostamenti”

MeteoWeb

La situazione meteo è in miglioramento ma rimangono pesanti le criticità in Romagna. Nelle ultime ore desta preoccupazione l’area di Bagnacavallo (Ravenna) e frazioni, dove sono proseguiti tutta la notte gli intervenenti di tamponamento della falla del Lamone. L’allagamento si è esteso verso l’abitato di Villanova, coinvolgendo via Cocchi. È chiusa la provinciale San Vitale/via Albergone al ponte del canale Fosso Vecchio, così come via Cocchi e tutte le strade secondarie in direzione Villanova. L’acqua, spiega il Comune, rende particolarmente pericolose le strade, perciò “si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a rispettare i divieti di circolazione dove presenti, limitando gli spostamenti ai casi di necessità“. Tutte le scuole del paese sono rimaste chiuse.

La piena del Lamone sta comunque iniziando a scendere. Il traffico ferroviario risulta ancora sospeso tra Russi e Lugo (Castel Bolognese – Ravenna) e tra Lavezzola e Mezzano. A Castel Bolognese nella notte è stata riaperta la via Emilia, allagata da 24 ore. A Conselice, dove aveva rotto il Sillaro, è stata adottato l’ordine di evacuazione di via Baldini e via della Cooperazione. A Faenza è stata riaperta la circonvallazione.

“Un’alluvione così proprio non me la ricordo. La penultima fu nel 1996, il Sillaro e il Santerno fecero i birichini, ma si trattò di una roba lieve. Quella vera, quella pesante, fu nel 1963 e io avevo due anni: mio padre e mia madre mi raccontarono che l’acqua sommerse una bella parte del paese, ma parliamo di sessant’anni fa spaccati“: è quanto ha dichiarato Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda, borgo nel Ravennate, a Il Corriere della Sera. “È successo che la quantità d’acqua scesa in due giorni è stata pari a quella che da queste parti è prevista normalmente in due mesi: un evento imponderabile, qualcosa che va storto c’è inevitabilmente. Tanto più che quando in collina piove molto, come è accaduto da martedì, la pressione dell’acqua diventa necessariamente più forte a valle“.

Mille interventi dei vigili del fuoco

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco in Emilia Romagna per i danni causati dal maltempo. Impegnati nelle operazioni 300 vigili del fuoco, con rinforzi giunti da Veneto, Lombardia, Toscana. Sono 1.000 gli interventi fatti finora tra le province di Bologna, Ravenna e Forlì Cesena.

Nel ravennate i vigili del fuoco stanno operando a Faenza, Massa Lombarda, Conselice, Castel Bolognese, aree in cui permane l’acqua tracimata dal fiume Lamone e dai suoi affluenti. Grazie al miglioramento delle condizioni meteo la situazione risulta migliorata, anche se resta lo stato di allerta per rischio idrogeologico e idraulico a causa dell’attuale fragilità di terreno e argini dei corsi d’acqua. Nella notte il maggior numero di interventi è stato svolto nella parte bassa della provincia, tra Bagnacavallo, Boncellino e Villanova di Bagnacavallo, dove le squadre in assetto alluvionale hanno evacuato dalle loro abitazioni circa cinquanta persone.

Nel bolognese squadre impegnate nella notte con mezzi di movimento terra per liberare da fango e detriti alcune strade, tra Monzuno e Pianoro, coinvolte da movimenti franosi. Evacuate nove persone dalle proprie abitazioni a Sesto Imolese. Dal mattino motopompe e tre idrovore provenienti dai comandi di Modena, Parma e Ferrara hanno iniziato le attività di prosciugamento tra Castel San Pietro, Medicina e Imola.

Attività di ripristino della viabilità con pale meccaniche anche in provincia di Forlì Cesena, dove squadre dei vigili del fuoco hanno operato fino a tarda sera nelle zone di Dovadola e Modigliana.

