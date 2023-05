Alluvione Emilia Romagna, Bonaccini: “da Stato pretendiamo il risarcimento del 100% dei danni”

MeteoWeb

Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini parlando coi cronisti a Rimini in occasione della presentazione della nuova campagna di promozione turistica della Romagna ha dichiarato che dopo la prima fase di emergenza post-alluvione, “ci sarà la ricostruzione e servirà una struttura commissariale. Come fu per il terremoto, abbiamo il dovere di pretendere dallo Stato il ristoro del 100% dei danni“. Bonaccini ha aggiunto: “partiremo molto presto nei comuni con la raccolta della conta dei danni che le persone hanno avuto. Noi siamo al lavoro per stare vicino a chiunque“.