Alluvione Emilia-Romagna: il CdM approva il decreto legge sull’emergenza maltempo, ecco cosa prevede

MeteoWeb

Si è conclusa a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri, nel corso della quale è stato dato via libera al decreto legge alluvioni con le misure per fronteggiare l’emergenza maltempo, che ha colpito, in particolare l’Emilia-Romagna e le Marche. Decisi “interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché nel settore energetico“.

Si terrà a breve un incontro con il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, assieme a 18 sigle di associazioni datoriali e di lavoratori della Regione colpita dall’alluvione.

“I provvedimenti offrono delle prime importanti risposte. Abbiamo approvata un’ordinanza della protezione civile che estende lo stato di emergenza e un decreto legge“: è quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in una dichiarazione video al termine della riunione del CdM. “Il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto. Sul tema delle utenze è stata deliberata la sospensione da parte di Arera. Per quanto riguarda i mutui, non c’è bisogno di una norma. Su questo fa fede il protocollo d’intesa con Abi sulla sospensione dei mutui in caso di eventi calamitosi“. “Lo stanziamento complessivo è di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite“. “Il ministero degli affari esteri ha previsto un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall’alluvione a valere sul fondo Simest con una copertura di ulteriori 300 milioni di euro. C’è poi la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro” che riguarda tassi agevolati a fondo perduto.