Alluvione Emilia-Romagna: danni strutturali, chiuso il cimitero di Faenza

Il sindaco di Faenza Massimo Isola ha firmato un’ordinanza per disporre la chiusura del cimitero, che ha riportato danni strutturali in seguito all’alluvione, in particolare nella parte più vicina al fiume Lamone, esondato. L’argine del fiume, rompendosi, ha provocato il cedimento di porzioni del muro di cinta del cimitero che si à allagato: l’acqua ha raggiunto anche i 3 metri di altezza.

