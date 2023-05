Alluvione Emilia Romagna, “danni senza fine” sulle colline di Ravenna

MeteoWeb

Nel Ravennate l’allarme per l’alluvione in Emilia Romagna non cessa perché si prevedono nuovi, intensi piovaschi nei prossimi giorni. Il dissesto idrogeologico si è trascinato dietro frutteti, vigneti e campi a seminativo sulle colline che cingono le vallate dei fiumi e dei torrenti esondati: Senio, Sintria, Lamone e Marzeno. Lungo le vie transitabili – nei Comuni di Faenza, Castel Bolognese, Solarolo, Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme – si incontrano anche 5 frane nel tratto di un solo chilometro.

“Impossibile fare il bilancio: è senza fine. Riceviamo continue segnalazioni dalle aziende associate – sintetizza il presidente di Confagricoltura Ravenna, Andrea Betti – stimiamo circa 500 ettari di impianti frutticoli, filari di vite, terreni coltivati gravemente danneggiati da frane e smottamenti nell’area collinare della Romagna Faentina“. E lancia l’allarme: “Bisogna intervenire subito altrimenti si rischiano danni irrecuperabili, movimenti franosi profondi e diffusi. Molte strade, incluse quelle poderali, sono impraticabili e alcune zone inaccessibili in particolare a Casola Valsenio, Modigliana e Brisighella. In località Marzeno il ponte è impercorribile“. L’alluvione sta “sfiancando il tessuto economico e sociale della provincia, le sue produzioni agricole. Chiediamo alle Istituzioni di non abbandonare le imprese, servono aiuti immediati e poi – sottolinea infine il presidente di Confagricoltura Ravenna – siamo in stato di allerta per le piogge in arrivo. Il ripristino di interi versanti franati, di piante abbattute e strutture divelte, non è economicamente sostenibile per gli agricoltori in un momento così delicato“.