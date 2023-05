Alluvione Emilia-Romagna: domani Musumeci nelle aree colpite

MeteoWeb

Il Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, accompagnato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, si recherà domani in Emilia-Romagna per visitare alcune delle aree colpite dal maltempo e attualmente in situazione di emergenza nazionale. Sul posto anche il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti, Galeazzo Bignami, il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, la vicepresidente della Regione con delega alla regionale alla Protezione civile, Irene Priolo, il sottosegretario alla presidenza della Giunta, Davide Baruffi, e la direttrice dell’Agenzia regionale di Protezione civile, Rita Nicolini. Saranno inoltre presenti il sindaco della Città Metropolitana di Bologna, Matteo Lepore, i presidenti di Provincia, Michele De Pascale (Ravenna) e Enzo Lattuca (Forlì-Cesena), sindaci e amministratori locali e i referenti degli uffici territoriali dell’Agenzia regionale di Protezione civile.

Prima tappa sarà il Centro Operativo della Valle del Santerno, a Borgo Tossignano, in provincia di Bologna, sede dei COC Centri Operativi Comunali di Protezione civile anche dei Comuni di Casalfiumanese, Fontanelice e Castel del Rio. Alle 11 saranno al COC di Predappio (FC) e alle 12.20 in Comune a Faenza (RA) dove è previsto l’incontro con i volontari in Sala del Consiglio comunale ‘E. De Giovanni’.