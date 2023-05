Alluvione Emilia Romagna: domani scuole chiuse a Ravenna, riaprono a Cesena, tranne le superiori

MeteoWeb

L’Emilia Romagna cerca di ripartire dopo la terribile alluvione dei giorni scorsi. Le scuole di Ravenna, alla luce delle ricognizioni compiute dal Comune sugli edifici, sono risultate sicure, rende noto l’Amministrazione della città romagnola. Domani, lunedì 22 maggio, tuttavia, l’attività didattica sarà sospesa in modo da consentire l’organizzazione necessaria alla ripresa e verranno forniti aggiornamenti per quanto riguarda la giornata di martedì 23. Nel dettaglio sono sospese le attività dei servizi educativi, delle scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di istruzione e formazione professionale. Chiusi i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio – occupazionali e confermata anche la chiusura di palestre, centri sportivi e cimiteri e la sospensione dei mercati ambulanti.

Il sindaco Michele de Pascale ha spiegato che “la situazione nel comune di Ravenna è stabile, i sistemi che abbiano messo in campo assieme ai Consorzi di bonifica e alla Protezione Civile stanno veicolando con grande velocità l’acqua verso il mare”. “Il bel tempo di oggi sicuramente aiuta e piano piano si stanno asciugando le parti che si erano allagate, tanto che abbiamo anche ridotto l’area di evacuazione per iniziare le attività di pulizia”, ha detto ancora de Pascale. Il sindaco oggi ha avuto un vertice in prefettura con i sindaci del territorio e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. “L’incontro con il direttore Curcio è servito anche per dire grazie ai tantissimi uomini e donne che in questi giorni sono venuti qui a salvare vite e a evitare che tutto il comune di Ravenna finisse sott’acqua. Se non avessimo avuto questo tipo di supporto tutta la città si sarebbe praticamente allagata”, ha concluso il sindaco.

Cesena, domani scuole aperte tranne le superiori

Dopo cinque giorni di sospensione, invece, domani riprende l’attività didattica in tutte le scuole di Cesena, ad eccezione di quelle secondarie di secondo grado. Lo ha deciso l’Amministrazione della città romagnola. Saranno aperte le scuole dell’infanzia, primarie di primo e secondo grado, compresi i nidi d’infanzia ed i servizi educativi 0-3 pubblici e privati presenti sul territorio comunale mentre per la sola giornata di domani resteranno chiuse le scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e private sulla scorta della situazione di forte criticità sotto il profilo della viabilità locale. A causa del maltempo alcune arterie stradali infatti sono al momento interrotte e in alcuni casi risulta precluso anche il collegamento con centri minori a causa di vari eventi franosi che limitano o impediscono il transito veicolare. Nella giornata di domani sarà comunicata l’eventuale ripresa delle lezioni nella giornata di martedì 23 maggio.