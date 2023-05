Alluvione Emilia-Romagna, Musumeci: “almeno 5mila evacuati”

MeteoWeb

Sono almeno 5mila le persone evacuate in Emilia-Romagna a causa dell’alluvione, “ma potrebbero essere anche di più“: lo ha dichiarato il Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, questa mattina ai microfoni di Radio24. Si tratta di persone evacuate sia in via preventiva sia come conseguenza diretta dell’esondazione dei fiumi. Musumeci ha fatto il punto sui soccorsi in atto in Emilia-Romagna: “Stiamo tenendo sotto controllo anche le dighe. Quello che andava fatto, lo abbiamo fatto“. Come Governo, “siamo pronti a intervenire per far fronte alle prime emergenze. Abbiamo già deliberato 10 milioni di euro per mettere la Regione nelle condizioni di intervenire per le prime spese. Poi andrà fatta una ricognizione più attenta sugli argini da ricostruire e sul sistema idraulico da rivedere, perché bisogna riadattarsi al cambiamento climatico“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: