Alluvione Emilia Romagna, nuove evacuazioni ad Alfonsine: “lasciare subito le case evacuate ieri”

L’acqua continua a creare problemi e allagamenti nei territori più colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna. Il Comune di Alfonsine segnala che “si avvicinano le masse d’acqua dovute alle esondazioni dei fiumi avvenute in altri territori. Si rende assolutamente necessario lasciare immediatamente le abitazioni già evacuate ieri. Nel resto del paese è necessario spostarsi ai piani alti, e se arriva l’acqua, non uscire per strada per nessun motivo. Per chi non avesse a disposizione piani alti sono predisposti punti di raccolta. Per informazioni 0544 866611. Per emergenze 3342829709 – 3668768442 – 3668768431”.

Anche Nicola Pasi, sindaco del vicino comune di Fusignano, avvisa: “nelle prossime ora anche il territorio di Fusignano sarà raggiunto dall’acqua in scorrimento da monte”.