Alluvione Emilia Romagna: evacuazioni di massa a Ravenna, ancora interi quartieri sott’acqua a Forlì | VIDEO

“Il sindaco di Ravenna ha dovuto emettere un altro ordine di evacuazione per circa 14.000 persone, che si aggiungono ai 6.000 già evacuati nei giorni scorsi. Questo perché si teme la piena dei fiumi uniti, il Ronco e il Montone che potrebbero esondare”. Lo dice all’Adnkronos il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa. “Stiamo soccorrendo le persone, abbiamo fatto 200 soccorsi e ne dobbiamo fare ancora altrettanti. Bisogna correre. Stiamo lavorando per cercare di salvare tutte le persone. Al momento non ci risultano dispersi. Le zone maggiormente colpite sono Faenza e la Bassa Romagna”.

Il Comune di Ravenna, inoltre, ha disposto l’evacuazione di 21 case nella località Bastia in via Pasna e in via Acquara. Il provvedimento, spiegano dall’Amministrazione comunale ravennate, è stato adottato a seguito della tracimazione del Cer, il Canale Emiliano-Romagnolo. Per cercare di ripristinare l’argine del canale, almeno in parte, è stata posizionata della terra. Alla luce di quanto disposto per la cittadinanza è obbligatorio lasciare l’abitazione, fino a cessata esigenza. Chi non dispone di luoghi dove riparare può recarsi al punto di accoglienza, presidiato da apposito personale e attrezzato per offrire vitto e alloggio, della scuola primaria ‘Campagnoni’, a San Pietro in Campiano.

Maltempo, a Forlì non è ancora finita

Tre morti e centinaia di persone raggiunte e da raggiungere con mezzi speciali non sempre disponibili. Salvataggi dall’elicottero con il verricello. E un disperso ritrovato sano e salvo dopo 11 ore e le speranze ormai ridotte al lumicino. Il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini racconta sui social la “notte drammatica” vissuta dalla città, con i tre fiumi che la attraversano che hanno raggiunto il loro massimo livello storico e una massa enorme d’acqua che ha allagato interi quartieri. Ancora adesso diversi sono sott’acqua e le campagne si stanno allagando. La priorità, continua Zattini, è salvare chi rischia ancora la vita. Il casello autostradale è chiuso, così come oltre 50 strade e ponte di porta Schiavonia. Le scuole resteranno chiuse tutta la settimana anche perché la situazione è in continua evoluzione, con continui allagamenti anche se non piove e centinaia di richieste ogni cinque, 10 minuti. Per questo al momento c’è bisogno di volontari formati, per gli altri ci sarà la seconda fase della ripulizia. Dunque, conclude il sindaco, “aspettiamoci ulteriori disagi e facciamo squadra. Ci rialzeremo”.

Il vicesindaco Daniele Mezzacapo conferma che la situazione è “drammatica e la forza di lottare arriva da centinaia di militari, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Poliziotti, finanzieri, Vigili, volontari della Protezione Civile e addetti al 118 che stanno lavorando senza sosta salvando numerose vite”. Purtroppo, aggiunge, “alcuni concittadini non sono riusciti a mettersi in salvo in questa catastrofe senza precedenti” e “ci stringiamo accanto alle famiglie, ai cari e agli amici della nostra comunità, in questo momento tragico“. Di certo è “la pagina più nera che la città abbia mai vissuto”.

Il Comune ha creato una raccolta fondi a sostegno delle famiglie e delle realtà più colpite così da portare “un supporto concreto, diretto, rapido e trasparente a chi, in questo momento, ne ha più bisogno“. È possibile donare tramite bonifico bancario al Comune di Forlì all’Iban IT 48 Q 06270 13201 CC0230308064, specificando la causale “Donazione emergenza alluvione”.

Maltempo: impiegati anche mezzi e personale Guardia Costiera

In queste ore i mezzi aerei della Guardia Costiera continuano ad operare per il Dipartimento di Protezione Civile, nell’entroterra ravennate. Queste le immagini del complesso intervento dell’elicottero Nemo 12 che – nel pomeriggio di oggi – ha recuperato da un’abitazione una donna in stato di gravidanza. Da questa mattina 9 le persone in pericolo tratte in salvo dall’alto dall’elicottero Guardia Costiera Nemo 12.

Maltempo, elicottero della Guardia Costiera salva donna in gravidanza

In Romagna problemi anche per distribuzione acqua potabile

Il maltempo sta creando in Romagna anche alcune situazioni localizzate di problemi di distribuzione dell’acqua potabile. Ne dà conto Romagna Acque ribadendo come sia “una falsa notizia” quella dell’apertura della diga di Ridracoli: “non c’è assolutamente nulla di vero. La diga è da qualche giorno in situazione di sfioro, ma assolutamente controllata. Non aggiungiamo preoccupazioni a quanto già la popolazione romagnola sta già vivendo”.

Per quanto riguarda invece la situazione idropotabile delle varie località, a Rimini il Marecchia sta esondando nel parco. In caso di ulteriore salita dell’acqua, la parte interrata della Centrale Dario Campana potrà essere allagata, per cui si sta disconnettendo per quanto possibile le macchine presenti nell’interrato. La Centrale è comunque a rischio fermo: nel caso, la produzione verrebbe agevolmente compensata da altre fonti. In provincia, a Morciano la Centrale Vasca Riunione è minacciata dall’esondazione del Conca. In caso di fermo mancherebbero 22 litri al secondo verso Morciano, compensabili dall’Acquedotto della Romagna. A Montescudo l’acqua grezza in ingresso al potabilizzatore di Santa Maria del Piano, proveniente dalla galleria drenante sul Conca, ha mostrato da stamattina un repentino incremento di torbidità; sull’impianto sono impostati blocchi automatici per torbidità; è stata avvisata Hera e in caso di blocco si potrà sostituire la risorsa sollevando dalla fascia costiera. A Verucchio l’intera area del sito Zaganti è a rischio esondazione del Marecchia.

Ora sono attivi nel sito lo spillamento dall’Acquedotto della Romagna ed il sollevamento alla centrale Erta dell’acqua che alimenta tutto il Comune; per una lavorazione in corso nell’ambito del cantiere del nuovo potabilizzatore il sito è distaccato da Enel e per due giorni alimentato con gruppo elettrogeno. In caso di esondazione l’impianto è a rischio fermo, con conseguente mancanza di alimentazione idrica al territorio del Comune. In provincia di Forlì-Cesena, a Savignano, a causa della rottura della rete di distribuzione di Hera, il serbatoio è vuoto. E’ in corso il ripristino. A Forlì il Pozzettone consegna di via Cerchia è allagato, ma la fornitura è ancora garantita. Manca la fornitura Enel agli impianti Diaz e Pandolfa, e in sede. C’è un allarme da Impianto Romiti, attualmente in condizionamento, molto probabilmente completamente allagato dalla piena del Montone. Alta torbidità in ingresso è segnalata agli impianti di Rocca San Casciano, Modigliana, Premilcuore e Tredozio. A San Mauro Pascoli sono allagati i locali dell’impianto Pozzi Fontanelle ed è stata fermata la produzione dell’impianto di Alberazzo. A Ravenna all’impianto Standiana, per prevenire possibili allagamenti, sono state effettuate pannellature sugli ingressi dei locali sollevamento, filtri a carbone e cabine elettriche. E’ chiusa la strada di accesso all’impianto.

La situazione degli ospedali

Gruppi elettrogeni, piani di emergenza e doppi turni del personale. Così la sanità dell’Emilia Romagna sta cercando di ‘tenere botta’ contro l’ondata di maltempo che ha colpito in particolare Bologna e la Romagna in questi due giorni. Una situazione “difficile ma sotto controllo”, assicura la Regione, che oggi ha convocato le direzioni generali di tutte le aziende sanitarie per fare il punto della situazione. Al momento il quadro più critico riguarda l’ospedale di Loiano, sull’Appennino bolognese, che risulta “inaccessibile a causa di frane che hanno momentaneamente interrotto la viabilità”. Sempre in provincia di Bologna, l’ospedale di Budrio ha dovuto sospendere sia le attività specialistiche non urgenti sia quelle chirurgiche. La struttura ha infatti accolto 15 pazienti dal centro Inail di Vigorso, che è stato evacuato stamattina. Nello stesso ospedale sono state trasferite anche tre persone che erano in ossigenoterapia a domicilio. Sul resto del territorio regionale, assicura la Regione, “sono garantite ovunque le urgenze, a partire dagli interventi chirurgici e i trattamenti che non possono essere differiti, come per esempio quelli oncologici. Dove il personale ha incontrato difficoltà in queste ore a raggiungere il posto di lavoro, la copertura è stata assicurata da chi ha prolungato il proprio turno in attesa della sostituzione”.

Nelle aree più colpite come la Romagna, Imola e appunto Budrio è stato deciso per domani, giovedì 18 maggio, e per venerdì 19 di sospendere le attività specialistiche ambulatoriali che possono essere riprogrammate. Una scelta fatta soprattutto per “tutelare i pazienti che dovrebbero spostarsi” in considerazione della difficile situazione viaria e delle raccomandazioni a restare in casa. Le visite saranno riprogrammate senza alcuna mora a carico dei cittadini. Per gli sfollati, la Regione garantirà assistenza sanitaria e supporto psicologico. Le aziende sanitarie che si trovano nelle aree meno colpite dall’emergenza hanno anche offerto disponibilità di posti letto per trasferire i pazienti dalle zone in difficoltà, ma questa “esigenza per ora non sussiste. Anche le aziende private accreditate hanno assicurato il proprio sostegno”. E’ poi “monitorata con attenzione” la situazione delle strutture per anziani e disabili, che in alcuni casi sono stati portati ai primi piani per precauzione. Per quanto riguarda i danni, i tecnici sono già operativi per valutare le conseguenze di allagamenti, infiltrazioni e cali di corrente elettrica. “Sono ore molto difficili per la nostra regione – commenta l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini – se a essere colpita è particolarmente la Romagna, a rispondere è tutta l’Emilia-Romagna. Ringrazio le direzioni delle aziende, tutto il personale sanitario, i volontari e i tecnici per la grande disponibilità dimostrata in queste ore. Come sempre, la nostra regione è capace di reagire insieme, con efficienza e generosità, alle difficoltà, e questo vale anche per il nostro servizio sanitario”.

Maltempo: anche domani treni ridotti, rallentamenti e deviazioni

Proseguiranno anche per l’intera giornata di domani la riduzione del numero di corse, le deviazioni e i rallentamenti per i treni Alta Velocità, Intercity e regionali che percorrono le linee Av e convenzionale fra Firenze e Bologna. Così Fs, indicando che “rallentamenti e cancellazioni si ripercuoteranno su tutta la circolazione lungo la dorsale nord-sud, sull’asse Milano-Roma e Venezia-Roma“. La riprogrammazione si rende necessaria per gli effetti anche sulle infrastrutture ferroviarie del forte maltempo e degli allagamenti che continuano a interessare tutta l’area fra Emilia Romagna, Marche e Toscana. A causa delle difficoltà generate dal perdurare del maltempo, la riattivazione della circolazione ferroviaria sulla linea Adriatica tra Bologna e Rimini è prevista al momento per le 6 di lunedì 22 maggio.

Dalle 17 è ripresa con alcuni rallentamenti la circolazione sulla linea ferroviaria Bologna-Porretta. Riattivata la circolazione anche tra Firenze e Marradi. Al momento non è possibile fare nessuna previsione di riattivazione per le altre linee dove la circolazione è interrotta: Bologna-Ravenna, Ferrara-Ravenna-Rimini, Faenza-Ravenna, Faenza-Marradi. I tecnici di Rfi sono pronti a intervenire appena le condizioni consentiranno di verificare lo stato dell’infrastruttura e avviare gli interventi di ripristino della sua piena efficienza in totale sicurezza. Alcuni treni a lunga percorrenza da e per la Puglia seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Roma-Caserta-Foggia con un aumento dei tempi di percorrenza. Sarà assicurata parte dell’offerta dei treni Intercity notte che seguiranno il percorso via Bologna-Firenze-Terontola-Falconara-Ancona-Lecce. Sulla linea Av Trenitalia ha utilizzato treni in doppia composizione per garantire più posti ai viaggiatori, in considerazione della necessaria riduzione di corse.

